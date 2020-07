Raimondo Todaro innamorato, eccolo con la fidanzata Paola Leonetti. Mentre l'ex Francesca Tocca...

Raimondo Todaro con la nuova fidanzata dopo aver dato l’annuncio della fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. L’insegnante di “Ballando con le stelle” ha trascorso una giornata al mare col suo nuovo amore.

Raimondo è stato fotografato da “Chi” mentre trascorre una giornata in riva la mare a Bari con la nuova compagnia, Paolo Leonetti, 23 anni, di professione influencer e beauty therapist con cui scambia baci, coccole e numerosi selfie.

L’annuncio della fine della relazione fra Raimondo e la sua ex, Francesca Tocca, da cui ha avuto la figlia Jasmine, è stata data proprio da lui attraverso il suo profilo Instagram. La love story sarebbe finta per colpa del ballerino rumeno di “Amici” Valentin Dimitru, con cui Francesca è stata fotografata (per la prima volta in pubblico) nel centro di Roma.

Ultimo aggiornamento: 12:40

