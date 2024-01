Amici, le anticipazioni della puntata: lite in diretta tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Amici, il talent show di Maria De Filippi riprenderà dopo la pausa natalizia questa domenica, 7 gennaio, ma la puntata è stata registrata già ieri pomeriggio, 5 gennaio. Alcuni fan presenti alla registrazione della puntata hanno divulgato le prime news e anticipazioni sulla puntata che si prospetta essere di fuoco, tra allievi assenti, liti tra professionisti e insegnanti di ballo (no, la Celentano ed Elena D'Amario non c'entrano nulla) e gare di cover, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova puntata di Amici.

Grande Fratello, anticipazioni: la decisione di Beatrice Luzzi. Signorini contro gli inquilini: «Mancanza di empatia»

La lite tra i coniugi Tocca-Todaro

Durante la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica ci sono stati momenti di alta tensione, ma quello che ha lasciato di più senza parole è stata la lite tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, accompagnata da Umberto Gaudino.

L'insegnante di latino, dopo aver visto la performance del suo allievo Giovanni lo ha rimproverato di non essere stato all'altezza, in quanto in settimana non ha lavorato con lui. A questo punto sono intervenuti Francesca e Umberto che, invece, hanno seguito molto attentamente il percorso del giovane talento, anche quando Raimondo era via. Secondo le voci dei ragazzi presenti in studio, a parlare è stato principalmente Umberto, mentre Francesca chiedeva a Todaro di scusarsi con loro perché aveva sbagliato.

Una lite molto avvincente, soprattutto se si pensa che Francesca e Raimondo, al di fuori degli studi Elios, sono sposati e hanno una bambina insieme, motivo per cui i fan hanno ironizzato sui social: «Chissà cosa sarà successo tra i due a casa una volta rientrati».