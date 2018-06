Relax a Marina del Cantone per il regista Gabriele Muccino

Domenica 3 Giugno 2018, 23:26 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 23:26

MASSA LUBRENSE - È sbarcato a Marina del Cantone, buen retiro di decine di vip, a bordo di un caicco. Con lui la moglie Angelica e i tre figli che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di un bagno in uno dei luoghi più suggestivi della penisola sorrentina. Il regista Gabriele Muccino, già vincitore del David di Donatello per il film-cult "L'ultimo bacio", si è concesso una giornata in penisola sorrentina con tanto di pranzo nel ristorante "Lo Scoglio", dove ha festeggiato una coppia di amici che a breve convolerà a giuste nozze.I vertici del locale avevano riservato alla comitiva il tavolo più panoramico con vista sul mare. Invece è stato proprio Muccino a chiedere di accomodarsi in un luogo più appartato dal quale sorvegliare i figli Silvio Leonardo, Ilan e Penelope che giocavano in acqua. Dopodiché il 51enne romano ha gustato polpo alla griglia, frutti di mare, gnocchi con fiore di zucca, vongole e bottarga. Senza dimenticare gli spaghetti alle zucchine, piatto simbolo di Nerano, e le verdure biologiche che la famiglia De Simone, titolare dello "Scoglio", coltiva nelle tenute di Pontone e Villaggio Casa. Insieme alla famiglia Muccino c'era un amico statunitense del regista che, martedì a Sorrento, sposerà una ragazza romana.A breve distanza dal tavolo del regista romano, ecco il portiere del Napoli Luigi Sepe e un altro volto noto del cinema italiano: Pietro Valsecchi, habitué di Marina del Cantone, autore televisivo produttore di film di successo come "Cado dalle nubi" e "Sole a catinelle" oltre che di storiche serie come "Distretto di polizia" e "Squadra antimafia". Muccino e Valsecchi si sono intrattenuti a lungo, prima e dopo pranzo, conversando amabilmente sulla palafitta sea-front dello "Scoglio": chissà che all'orizzonte non ci sia una collaborazione tra i due.