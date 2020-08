Riverdale, ​Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati. L'annuncio su Instagram: «Le auguro il meglio». Gli Sprousehart come amavano chiamarli i fan non esistono più. L'attore con un post su Instagram che in pochissimo tempo ha superato i 2 milioni di like, ha ufficializzato la fine della loro relazione.

La crisi era nell'aria e da tempo i rumors parlavano di una rottura tra Cole Sprouse e Lili Reinhart. A darne notizia, intorno al mese di maggio, sono stati People e Page Six, le cui fonti hanno parlato di crisi tra i due attori di Riverdale, dopo tre anni d'amore, ora la conferma. Cole Sprouse con un post su Instagram che in pochissimo tempo ha superato i 2 milioni di like ha scritto: «Lili ed io ci siamo inizialmente lasciati prima a gennaio poi la separazione definitiva c'è stata a marzo. Che incredibile esperienza ho vissuto. Mi sentirò sempre fortunato e grato di aver avuto la possibilità di innamorarmi. Le auguro tutto l’amore e la felicità possibili d’ora in avanti. Questo è tutto quello che dirò sull’argomento, qualsiasi altra cosa sentiate non ha importanza. Inoltre, il suo film uscirà presto! Sono sicura che lei sarà incredibile proprio come in tutte le cose che fa. Grazie ragazzi»

