Roberto Bolle e Daniel Lee, baci ed effusioni sullo yacht in Costiera Amalfitana

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta che Bolle e Lee non sono soli. Con loro c’è un gruppo di amici che li ha recuperati con il gommone a Praiano per una minicrociera di tre giorni tra Capri, la baia di Nerano, Positano e Li Galli.

innamorati al largo della Costiera Amalfitana. I due erano stati fotografati dal settimanale Chi a bordo di un motoscafo in giro per Venezia e ora eccoli ancora in navigazione su uno yacht. Le immagini esclusive pubblicate sul nuovo numero di Chi in edicola.In Costiera Amalfitana, l’etoile e lo stilista sono stati prima da soli in una villa sul mare, poi in barca con un gruppo affiatato, almeno a giudicare dalla naturalezza con cui si scambiano abbracci e carezze davanti agli altri.