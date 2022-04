Ronaldo e Georgina Rodriguez, la prima foto con la bimba appena nata dopo la morte del figlio: «Grati alla vita»

Il calore e l'affetto della famiglia per affrontare il dolore più grande, quello della morte di un figlio, e celebrare la vita, quella della bambina appena nata. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez posano per la prima volta insieme all'ultima arrivata in casa e a tutti i loro figli e pubblicano la foto su Instagram per ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questi giorni bui.

Sui profili social del calciatore e della compagna si legge: «Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo».

Ronaldo e Georgina Rodriguez avevano annunciato sui social lo scorso lunedì di aver perso durante il parto uno dei due gemelli appena nato, mentre la sorellina è in buona salute. Da quel momento l'affetto di tifosi e non si è scatenato, così come la vicinanza del mondo dello sport.