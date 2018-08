Sabrina Salerno, décolleté esplosivo a 50 anni: «Torno al cinema con Fausto Brizzi»

Domenica 19 Agosto 2018, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabrina Salerno torna su Instagram con un décolleté esplosivo. Il tempo sembra non passare per la prosperosa showgirl, uno dei personaggi di riferimento della televisione italiana degli anni ’80, che a cinquanta primavere sfoggia un fisico che non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani.Con un post su Instagram, molto apprezzato dai fan, Sabrina ha annunciato di essere tornata sul grande schermo con “Modalità Aereo”, il nuovo film di Fausto Brizzi.A farle compagnia sul set, come spiega nella didascalia della foto, attori come Paolo Ruffini, Violante Placido e Lillo Petrarolo.