Scarlett Johansson si (ri)sposa: ha detto sì al compagno Colin Jost

Lunedì 20 Maggio 2019, 22:05 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 22:44

Fiori d'arancio per: la popolarissima attrice,, ha infatti detto sì all'attuale compagno, il collega e conduttore televisivo. I due si frequentano da circa due anni ma solo pochi giorni fa è giunta la proposta diinsieme al fidanzamento ufficiale.La notizia, riportata anche da Yahoo! News , è stata rivelata all'Associated Press da Marcel Pariseau, che fa parte dell'entourage di. Non è ancora stata fissata ufficialmente la data delle, ma ora è ufficiale: i due si uniranno in matrimonio., protagonista del Saturday Night Live, ha 36 anni e dal 2017 frequenta. Per l'attrice si tratterà del terzo matrimonio, dopo quelli con il giornalista Romain Dauriac (che le ha dato una figlia di nome Rose) e con l'attore Ryan Renolds.Finora, quella composta daè stata una coppia piuttosto discreta. Raramente i due si sono fatti vedere davanti agli obiettivi dei fotografi e anche sui social la relazione è passata spesso sotto silenzio. Solo poche settimane fa, però, la coppia era apparsa pubblicamente alla prima di Avengers: Endgame a Los Angeles e da allora le speculazioni si erano moltiplicate, fino all'annuncio ufficiale.