Sofia Abramovich, su Instagram la «vita dorata» della figlia del patron del Chelsea

Mercoledì 6 Giugno 2018, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 7 Giugno, 00:07

Se suo padre sta avendo problemi col visto nel Regno Unito, per lei al contrario non c’è nessun problema:, terza di sette figli del milionario russo proprietario del Chelsea, sui social è solita postare spesso foto che illustrano la sua dolce vita dorata.Tra lusso, abiti eleganti, cavalli e champagne, Sofia è anche bersagliata sui social proprio per l’opulenza con cui si vanta della sua vita non certo ritirata: rispetto al papà, di russo ha molto poco, dato che vive in Inghilterra dal 2003 quando aveva solo 8 anni (ora ne ha 23).Sofia non è l’unica a mettere in piazza i suoi lussi: anche la sorella Anna e il fratello Arkadiy lo hanno fatto spesso, ad esempio quando arrivavano a scuola in elicottero o con l’autista. D’altronde con il padre che detiene un patrimonio da oltre 10 miliardi di euro, non si può mica badare a spese, vero?