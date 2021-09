U&D, Sossio Aruta conferma l’addio a Ursula Bennardo: «Ecco perché ho cancellato il post»

Sossio Aruta torna sul social e conferma la fine della relazione con la fidanzata Ursula Bennardo. Sossio Aruta aveva già comunicato da Instagram la notizia, ma aveva poi scelto di cancellare la condivisione dalla sua pagina: «Non sto giocando – ha spiegato in un recente video su Instagram - Ma ci metto la faccia come ho sempre fatto».

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Chiara Ferragni provoca ancora, nuda ma con gli stivali: «Sto... PERSONE Gf Vip, Sophie Codegoni attacca il suo ex fidanzato: e Matteo Ranieri... FIORI D'ARANCIO Miriam Leone, matrimonio oggi a Scicli: la foto col velo e la dedica...

Leggi anche > Tu si que vales, Sabrina Ferilli va fuori di sé con l'ospite

Sossio Aruta conferma l’addio a Ursula Bennardo

Sossio Aruta è tornato sul social dopo aver cancellato la condivisione con cui dava la notizia della fine della sua relazione con Ursula Bennardo. Nel nuovo video post Sossio ha confermato l’addio, senza però chiudere la porta a un possibile ritorno di coppia: «Buongiorno a tutti – ha spiegato in un video social - Come si dice, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. In questo caso non sto giocando, ci metto la faccia come ho sempre fatto. Perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato. Ho fatto uno scivolone scrivendo Game Over. Non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca ad un gioco. Ho sbagliato. Sbagliare è umano».

Sossio Aruta non chiude definitivamente a un ritorno dell’amore con Ursula Bennardo: «Perché ho deciso di rendere pubblico questo brutto momento? Per la stima che ci avete sempre trasmesso e gli elogi che ci avete sempre fatto. Perché avete condiviso con noi le nostre emozioni e la nostra storia d’amore. Prima o poi sarebbe uscito fuori. Le vie del Signore sono infinite e la speranza è l’ultima a morire. Se ci saranno e mi auguro degli sviluppi positivi, vi terrò al corrente io. Poi tutto il resto, Uomini e Donne, chiacchiere, falsità, lascio a voi tutti i pettegolezzi. Questa è realtà non è finzione, un bacio da Sossio».