Stefano De Martino chiude con Belen Rodriguez: «Saremo però sempre una famiglia per Santiago»

Stefano De Martino chiude definitivamente con Belen Rodriguez. I due sono da giorni al centro del gossip su una presunta crisi coniugale aggravata dalla distanza dovuta agli impegni di lavoro di Stefano, concentrato sulle puntante di Made in Sud a Napoli mentre Belen è rimasta a Milano con il piccolo Santiago.

Stefano non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulla crisi, Belen, in un video su Instagram, ha chiesto solo che venga rispettata la sua privacy visto che sta affrontando un momento delicato, ma secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, la storia sarebbe al capolinea. Secondo alcuni amici di Stefano, il conduttore avrebbe detto loro che il centro dei pensieri della coppia resta Santiago. Il ballerino avrebbe confessato di aver vissuto un rapporto altalenante con Belen, ma ha aggiunto che per il bene del bambino resteranno sempre una famiglia anche se dovessero separarsi di nuovo.

Qualche settimana fa, secondo il settimanale Oggi, tra i due ci sarebbe stata una lite molto accesa, alla fine della quale Stefano è partito per Napoli, con la scusa del lavoro. Da aprile i due non si vedono, sono scomparse tutte le interazioni social tra loro tranne qualche like lasciato da De Martino alle foto di Santiago pubblicate recentemente sul profilo di Belen Rodriguez. Che sia nuovamente tutto finito?

