Mercoledì 29 Agosto 2018, 21:31 - Ultimo aggiornamento: 30 Agosto, 00:02

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono stati una delle coppie più amate dell'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Proprio grazie alla trasmissione che ha messo a dura prova il loro rapporto hanno capito quanto si amano e ora hanno deciso di sposarsi.Durante il falò di confronto Oronzo ha ammesso di avere "la malattia delle donne", ma allo stesso tempo di non poter fare a meno della sua fidanzata: «Io me la sposo, è lei la madre dei miei figli» aveva confessato. E a quanto pare la promessa è stata mantenuta. Poche ore fa Gianpaolo Quarta, che ha conosciuto Oronzo al villaggio dei fidanzati, ha postato una sories in cui mostra la foto dell'anello di fidanzamento scelto dalla coppia taggandola e commentando "l'amore".