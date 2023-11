Grande Fratello, Greta Rossetti entra insieme a un altro concorrente: ecco chi è. La verità su Filippo Bisciglia

Due nuovi ingressi in arrivo al Grande Fratello. Il primo è stato ufficializzato da Alfonso Signorini lunedì scorso ed è Greta Rossetti, il secondo viene svelato in anteprima da "Leggo". Il suo nome era apparso nella lista dei rumors, sui possibili concorrenti del Grande Fratello, già a settembre: secondo fonti "Leggo" sabato 2 dicembre, insieme a Greta Rossetti, entrerà nella casa Rosanna Fratello.

Chi è Rosanna Fratello

Classe 1951 Rosanna Fratello è un'attrice: ha vinto il nastro d'argento per la sua interpretazione nel film "Sacco e Vanzetti" ma è soprattutto la cantante dell'iconica "Sono una donna non sono una santa".

La verità su Filippo Bisciglia

In queste ultime ore si fa sempre più insistente la voce di un possibile ingresso di Filippo Bisciglia come concorrente del Grande Fratello.

Per ora non possiamo confermarla, né smentirla: secondo fonti "Leggo", almeno per il momento il suo arrivo non è registrato, e sicuramente non entrerà nella puntata di sabato.

Il cast del Gf è ancora in progress, non si può escludere nulla, per il conduttore di Temptation Island sarebbe un ritorno alle origini. La sua prima volta nella casa avvenne nell'edizione 2006 e ha fatto di tutto per togliersi di dosso il bollino di "ex gieffino", staremo a vedere.