Uomini e donne, Giorgia Lucini contro l'ex Andrea Damante

Lunedì 8 Aprile 2019, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 17:42

«Io sono uguale al 2015 a differenza sua. Questo sapete perché? Io non ho bisogno di ricorrere alle punturine a differenza sua. Evidentemente lui ne ha abusato. Una può andare, ma lui ha esagerato», l’ex tronista ed ex di Andrea Damante Giorgia Lucini è intervenuta ospite nel programma “Non succederà più”, condotto da Giada De Miceli sulle frequenze di Radio – Radio e non è stata tenera né con la vecchia fiamma né con la sua fidanzata Giulia De Lellis.Andrea si sarebbe montato un po’ la testa: «A Temptation Island e quando stavamo insieme noi, passami il termine, non lo caga** nessuno. Adesso con due milioni di follower e con tutte queste ragazzine che gli vanno dietro è diventato super famoso, quindi ci sta che un po’ ti monti la testa».Lei di lui faceva emergere il lato migliore, non come l’attuale compagna: «Quel che posso dire è che per quanto mi riguarda Andrea non è cattivo, ma come vedete è molto preso da se stesso. Io non so se sia o meno cambiato da quando stava insieme a me, ma quel che è certo è che ciò dipende anche da con chi ti stai frequentando. Io riuscivo a tirargli fuori un certo lato del suo carattere, un’altra ragazza evidentemente fa emergere altre caratteristiche di lui».Li accomuna la voglia di notorietà: «A mio parere li vedo molto simili insieme. Entrambi cercano la notorietà e il mostrarsi a tutti i costi. Ricordo ancora quando lei lo rivide e fece quella sceneggiata mentre si trovava nella casa del GF. Sembrava fosse passata una vita dalla loro ultima volta insieme, recitarono una sorta di parte drammatica. Se lei avesse voluto veramente stare con lui, avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di reality. Questo perché a loro piace farsi vedere in tv, comunque insieme mi piacciono, sono molto simili. Ho letto in giro che lui l’ha tradita ed è una cosa che non avrebbe dovuto fare. Ci vuole rispetto per le donne».