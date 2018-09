Vacanze tra Capri e la Costiera per i gioiellieri libanesi Yessayan Foto

Mercoledì 12 Settembre 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 16:03

SORRENTO - Sono una delle coppie più invidiate al mondo. Giovani, belli, innamoratissimi. E, cosa che non guasta mai, con un conto in banca di tutto rispetto. Lei, Gaelle Najarian, donna di raro fascino e seguitissima sui social network. Lui, Hovig Yessayan, numero uno dell'omonima casa di gioielli libanese con boutique sparse in tutto il Medio Oriente, da Beirut a Riad passando per il Kuwait e Abu Dhabi. I due si sono concessi una vacanza tra la penisola sorrentina e Capri, località che da sempre attirano personaggi del jet-set e ospiti particolarmente facoltosi.Gaelle e Hovig non hanno resistito alla tentazione di una gita in barca nel golfo di Napoli. E così, a bordo di un motoscafo di lusso, sono stati avvistati prima in uno stabilimento balneare sorrentino e poi al largo di Capri. Immancabile il tour nelle grotte, il passaggio sotto l'arco dell'amore dei Faraglioni e la foto con l'inconfondibile profilo dell'Isola Azzurra alle spalle. La coppia, più felice e distesa che mai, non ha perso l'occasione per un brindisi sotto il caldo sole di questa prima parte di settembre. «Mi fa sorridere dal 2015», ha commentato Gaelle su Instagram accompagnando queste parole con una serie di cuoricini all'indirizzo del marito.La famiglia Yessayan, che tempo fa si è allargata con la nascita della piccola Galyna, fece parlare di sé tutto il mondo quando Gaelle e Hovig convolarono a giuste nozze. Per l'occasione la sposa indossò un vestito griffato con lustrini che richiamavano la sua sontuosa parure di gioielli: anello di fidanzamento, fede nuziale, braccialetto, orecchini pendenti e collana, senza dimenticare il diadema. Tutto impreziosito da una "cascata" di diamanti firmati Yessayan. «I diamanti sono i migliori amici di una donna», diceva Marylin Monroe. Chissà che sensazione si prova, dunque, a essere la moglie di uno dei maggiori gioiellieri al mondo.