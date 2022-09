Valentina Ferragni: «Cambiamenti perché sono una persona nuova». Cosa è successo

Valentina Ferragni, aria di cambiamenti. La sorella di Chiara Ferragni ha presentato in anteprima sui social il progetto per il nuovo ufficio a Milano Valentina Ferragni Studio, il brand di gioielli da lei stessa pensato e creato. L'influencer ha optato per uno stile più moderno ed elegante, molto minimal. E il motivo è ben preciso e lo ha spiegato ai suoi follower.

Elisabetta Canalis e il ritorno a scuola della figlia Skyler (6 anni): addio a mare e bikini

Ilary Blasi è tornata a casa con Totti? Sui social le foto che smentiscono il gossip: ecco dove si trova ora

Venezia da vertigini, i sandali sono trampoli da 30 centimetri: chi li ha indossati. I look che vanno oltre

Nuova Vale, nuovo ufficio

«Ho passato la mattinata con i miei architetti per decidere le ultime rifiniture del nuovo ufficio prima di iniziare i lavori», racconta la Ferragni. Poi, continua: «Io negli ultimi due anni sono cresciuta tanto, sono evoluta e sono maturata e volevo che il mio nuovo ufficio riflettesse questa parte di me, più elegante, minimalista e matura».

Valentina Ferragni si sente una persona nuova, pare abbia le idee chiare su chi voglia essere e su quali obiettivi focalizzarsi. Sicuramente lo spirito determinato e ambizioso è di famiglia, esattamente come la sorella Chiara, imprenditrice digitale, che però per i suoi uffici ha scelto un arredamento più colorato e all'avanguardia.

Parquet

Nessun parquet per il nuovo studio di Valentina, è stata una sua scelta: «Volevo per il nuovo ufficio qualcosa che fosse diverso dallo stile che c'è in giro che ormai vedo ovunque, voglio qualcosa di totalmente diverso, una ventata d'aria fresca».

Se infatti per l'arredamento della casa aveva scelto il parquet, la nuova Valentina Ferragni ha bisogno di novità: «Vorrei qualcosa di diverso, inaspettato, e come detto prima, che riflettesse la nuova Vale: più elegante, minimalista e matura». Poi conclude: «Nuova Vale, nuovo ufficio».

Com'è fatto l'ufficio

Poi Valentina ha mostrato ai follower la suddivisione dell'ufficio in stanze. Varie meeting room in cui il colore predominante è il bianco panna, che trasmette l'idea di serenità, pace e accoglienza. Le sedie pensate per un team di tutte donne danno l'idea di comodità ma allo stesso tempo la Ferragni non ha voluto rinunciare al design: le poltrone infatti sono in pelle bianca, abbinate al resto dell'arredamento. I bagni però sono il vero tocco di classe. Una bella atmosfera luminosa creata da lampadari che cadono a cascata. Rubinetti dorati e dettagli in marmo che conferiscono un richiamo in più all'eleganza.

Valentina Ferragni ha fatto sognare i follower mostrando le idee per il nuovo progetto. Social e attiva più che mai non appena i lavori saranno terminati, l'influencer mostrerà sicuramente l'ufficio completato con un tour virtuale. E i fan non aspettano altro.