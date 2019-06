​Jessica Aidi, chi è la nuova fiamma di Marco Verratti

Marco Verratti, il centrocampista della nazionale italiana e del beccati insieme a Ibiza. Il nome della ragazza è Jessica Aidi, giovane modella francese che ha già posato per diverse campagne pubblicitarie ma di cui ancora non si conoscono molti detttagli. Jessica lavora in un locale parigino come cameriera ed è proprio lì che ha fatto breccia nel cuore del calciatore: appena sei mesi fa si sono incontrati sul posto di lavoro e da quel momento è scoppiata la passione. , il centrocampista della nazionale italiana e del Paris Saint Germain ha una nuova, bellissima, fiamma. I teleobiettivi del settimanale Chi li hanno. Il nome della ragazza è, giovane modella francese che ha già posato per diverse campagne pubblicitarie ma di cui ancora non si conoscono molti detttagli. Jessicaed è proprio lì che ha fatto breccia nel cuore del calciatore: appena sei mesi fa si sono incontrati sul posto di lavoro e da quel momento è scoppiata la passione.

Giovedì 6 Giugno 2019, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 12:25

Classe 1992, già da diversi mesi Marco Verratti ha visto il suoarrivare al. Con la ex moglie ha fatto coppia fissa per 10 anni e insieme hanno anche due figli, Tommaso e Andrea.Non è la prima volta che il fuoriclasse finisce nel mirino della rivista di Alfonso Signorini: lo scorso ottobre il Verratti era stato immortalato in atteggiamenti intimi con una ragazza in un locale. Al termine della serata il centrocampista fu fermato e arrestato per guida in stato di ebbrezza. Intanto, al di là delle avvenure amorse, è impegnato con la nazionale italiana che affronterà Grecia e Bosnia per due match validi per le