Eminem, la figlia Hailie si è sposata davanti a 50 Cent e Dr. Dre (e non solo). Età, lavoro e il primo incontro: chi è il neo marito

Hailie Jade Scott Mathers, l'unica figlia biologica 28enne del rapper americano Eminem, si è sposata col suo fidanzato Evan McClintock sabato a Battle Creek, Michigan. Si è trattata di una cerimonia intima con amici stretti e familiari. Oltre al papà, Eminem, al secolo Marshall Mathers, erano presenti tra gli ospiti anche gli artisti 50 Cent e Dr. Dre. Il rapper era vestito in abbigliamento formale (smoking) e ha pure ballato con la sposa.



«Non avremmo potuto chiedere una celebrazione del fine settimana migliore e più bella - ha scritto Hailie sul suo profilo Instagram - Abbiamo versato così tante lacrime di gioia, ci siamo sciolti in risate e sorrisi e si è sentito così tanto amore.

Evan e io siamo così grati a tutta la famiglia e agli amici che hanno viaggiato per sostenerci e far parte di questo nuovo capitolo delle nostre vite come marito e moglie».

Da quanto si conoscono

I due hanno iniziato a frequentarsi dal 2016 ma Hailie, influencer e conduttrice del podcast "Just a Little Shady" ha condiviso solo alcune foto sui social della loro storia d'amore mantenendo la relazione privata. Le nozze arrivano ad un anno dalla proposta di matrimonio di McClintock a febbraio 2023.

In un'intervista su "Hotboxin'" con Mike Tyson nel marzo 2020, Eminem ha menzionato brevemente l'allora fidanzato di sua figlia. «Niente bambini - ha risposto il rapper quando Tyson ha chiesto se Hailie avesse figli suoi - Solo un ragazzo. Sta andando bene», aggiungendo che la cosa lo rendeva «sicuramente orgoglioso».

Chi è il marito

Il marito di Hailie ha frequentato la Michigan State University, in cui ha incontrato la figlia preferita di Eminem, e si è laureato in Economia nel 2018. Dopo la laurea, ha ottenuto un lavoro come dirigente della crescita aziendale presso la società di sviluppo software Scout. L'account Instagram del marito di Hailie è impostato come privato con poco più di 700 follower, a differenza di Scott che ne ha 3 milioni.