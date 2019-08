Vip in crociera a Capri: sul Tranquility la famiglia Jenner

Venerdì 9 Agosto 2019, 20:35 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2019 20:36

La famiglia Jenner, Kris Jenner e Kylie Jenner tra i volti televisivi più noti in America per i loro talk show, fiction e vari programmi della tv made in USA, sono sbarcati dal tender del Tranquility, il loro mega yacht di 91,5 metri, che è rimasto ormeggiato a largo. Poche ore per dare una sbirciatina… nelle vetrine griffate della via dello shopping capresi.Una crociera particolare tra Positano a Capri, con sosta sull’isola, della famigliola famosa che a bordo includeva anche partner e fidanzati, tra questi uno dei rapper più famosi al mondo come Travis Scott, che lo scorso anno è diventato papà di Stormy una bellissima bambina che ora ha un anno, nata dalla relazione con Kylie Jenner. La top model che è diventata famosa grazie al reality show televisivo “ E! Al passo con i Kardashian”, che racconta sul piccolo schermo la vita della famiglia Kardashian/Jenner . A visitare il borgo di Marina Grande, prima a mettere piede a terra è stata Kris Jenner, la madre delle giovanissime star che indossava un abitino bianco stile anni cinquanta seguita poi dagli altri componenti reduci della crociera nel golfo, tra questi la figlia Kylie che oggi compierà 22 anni e che detiene il record di essere la miliardaria più giovane del pianeta superando perfino Mark Zuckemberg, l’inventore di Facebook. Nel gruppone ospite di bordo anche Scott Disick, un’altra celebrity della tv a stella e striscie, anche lui personaggio dei reality Kardashian in compagnia di Sofia Richie, la top model e testimonial preferita di Chanel, Tommy Hilfiger e Michael Kors. Il gota insomma del fashion, della tv e della musica rap in vacanza sull’isola, oltre dieci persone che si sono mescolati alla folla dei turisti giornalieri che affollavano le banchine del borgo marinaro di Capri a l’ora del rientro.