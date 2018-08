U&D, Vittoria Deganello e Mattia Marciano si sono lasciati: «Situazione complicata»

Buongiorno mondo☀️ #beautiful #paradise Un post condiviso da Vittoria (@vittoriadeganello) in data: Ago 19, 2018 at 4:23 PDT

Domenica 19 Agosto 2018, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 20:38

Vittoria Deganello e Mattia Marciano si sono detti addio. A dare la notizia della fine dell’amore nato a “Uomini e donne” la stessa ex tronista attraverso il suo account instagram.I lascia e prendi fra i due sono stati molti ma stavolta di «una situazione un po’ complicata, un po’ tanto complicata»: «Al momento non stiamo assieme – ha fatto sapere ai suoi follower - Io sto da sola, come lui sta da solo. I motivi sono tanti, troppi. Ci metterei più di 24 ore a spiegarvi tutte le motivazioni per cui la situazione è quella che è, ovvero tante incomprensioni, punti di vista diversi, modi di pensare totalmente diversi, senza mai nulla di risolto. Non entro nei particolari perché è poco carino e rispettoso sia nei miei confronti che nei suoi e niente… mi sembrava giusto rendervi partecipi della situazione attuale! Probabilmente sono stata poco chiara, ma non posso perché in realtà non ce l’ho la chiarezza neanche io».