Brumotti, nuovo amore dopo la Palmas: flirt (e prova di fiducia) con la ricca ereditiera

Venerdì 1 Giugno 2018, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’addio a Giorgia Palmas, ora legata sentimentalmente al nuotatore Filippo Magnini, nuova fiamma per Vittorio Brumotti? Se due mesi fa sui social l’inviato di Striscia si professava single, un nuovo flirt è infatti all’orizzone per lui: lei si chiama Annachiara Zoppas ed è l’erede di una nota marca di acqua minerale, la San Benedetto.Annachiara, veneta di Conegliano, figlia dell’imprenditore Enrico, avrebbe stregato Brumotti, sebbene non siano ancora usciti ufficialmente allo scoperto: secondo il settimanale Spy, però hanno dato qualche indizio, come le mani intrecciate o la mano di lei che accarezza il viso di lui.La prova definitiva però sarebbe arrivata pochi giorni fa: in una clip, si vede la giovane stesa per terra che affronta una prova di coraggio, con Vittorio sulla sua bici. Sarà amore vero?