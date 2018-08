Zoe Cristofoli, la nuova fidanzata di Corona: «Non sono qui per salvarlo»

Martedì 28 Agosto 2018, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 18:05

Ha 22 anni, fa la modella e su Instagram ha più di 200 mila followers, ma Zoe Cristofoli è soprattutto la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. La tatuatissima influencer, ha conquistato il cuore di Corona dopo l'addio a Silvia Provvedi ( che pare stia approfondendo la conoscenza con Federico Chimirri, ex di Uomini e donne) e il riavvicinamento dell'ex re dei paparazzi con Nina Moric, che nel frattempo è in vacanza in Kenia con Luigi Favoloso. Tutti felici e contenti quindi e Zoe si sente libera di parlare di questa nuova storia.Intervistata dal Corriere della Sera ha dichiarato: «Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere . Fabrizio era una persona che non mi interessava. Mi sembrava il bello e dannato, il bad boy. A giugno, durante Pitti Uomo a Firenze l'ho conosciuto... Lo osservavo con curiosità. Stavo facendo il mio lavoro, lui il suo. Finita lì. Poi c'è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell'attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo, poi per un mese non ci siamo più visti né sentiti. Fino a luglio».Poi prosegue parlando del suo dedidero che Corona cambi : «Su tante cose. Altri ci hanno provato senza riuscirci, ma io non sono gli altri. Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo. Lo merita. Deve essere lui a prendere le cose belle e a non buttarle via».