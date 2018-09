Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana: «Da questo successo il rilancio delle Marche colpite dal terremoto»

Carlotta Maggiorana: dalla nuova Miss Italia un pensiero per il papà Marcello morto dieci anni fa e uno per la propria terra devastata dal terremoto.

IL SINDACO

«Esprimo grande soddisfazione per l'importante risultato raggiunto da Carlotta e il plauso va a lei come persona prima e cittadina acquisita poi. Noi siamo orgogliosi di questa grande visibilità e ci stiamo organizzando per omaggiarla sia a livello istituzionale che con una grande festa». Lo dice il sindaco di Petritoli Luca Pezzani a proposito della nuova Miss Italia Carlotta Maggiorana. Carlotta, che ha la residenza a Cupra Marittima (Ascoli Piceno), abita nel piccolo centro (2.300) abitanti in provincia di Fermo con il marito Emiliano Pierantoni.

Dedico questa corona alla mia regione, le Marche, e al Centro Italia sconvolto dal terremoto»: la miss è nata a Montegiorgio, in provincia di Fermo e spera che il titolo vinto possa rappresentare «un simbolo di rinascita e riscatto della sua terra dopo tanto dolore».LEGGI ANCHE: Carlotta è la nuova Miss Italia: «Dedico il successo a mio padre». Terza Chiara Bordi Oltre che alla sua regione, «ricca di risorse e di voglia di rinascere», Carlotta dedica il suo primo pensiero al papà Marcello, morto circa dieci anni fa («È grazie a lui che sono la donna di oggi»), a suo marito Emiliano, sposato un anno fa, e alla mamma Gabriela «che ha pianto tanto».