Piumini «brutti» addio: i cinque modelli giusti per la settimana bianca

Giovedì 28 Dicembre 2017, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 16:20

Per gli affezionati dell’inverno il Natale non è l’unica delle gioie impagabili della stagione. Dopo il turbinio di lucine e calore famigliare, arriva infatti per tantissimi italiani uno dei momenti più attesi dell’anno: la. Aspettando lee ilarriva però inesorabile ogni volta la stessa annosa questione: chemi metto? Voi, che non indossate idagli anni 90 e pensate che rendano goffa anche Kaia Gerber, potete tirare un sospiro di sollievo. Ecco una selezione diper accantonare momentaneamente e serenamente l’amatafino al vostro ritorno in città e togliere la tuta da sci senza temere l’ibernazione certa.Tra vestiti, accessori e stivali ti pareva che Zara non realizzasse in velluto anche un piumino. Inil maxi bomber morbidissimo è perfetto per le passeggiate in paese dopo una giornata di sport, per non lasciare la moda neanche in settimana bianca.Midi o a metà coscia, il cappotto imbottito della linea Weekend di MaxMara ha ile si stringe in vita con una, come i cappotti eleganti da città. Per renderlo più casual bastano un paio di stivali flat e uno zuccotto colorato: provare per credere.Prima volta sulla neve? Per pochi euro Kiabi propone un adorabilein 7 colori differenti. Tranoi preferiamo la tinta, per splendere sulla neve anche a chilometri di distanza.Caldo, comodo, sottile e lungo quanto basta. Il modellocon il cappuccio è la scelta giusta per le sportive e le freddolose, per quelle che vogliono sentirsi leggere ma non vogliono sembrare un omino Michelin e per quelle che temono il freddo ma non vogliono rinunciare a indossare un bel capo firmato.Senza collo, con i bottoni a pressione, dall’ma anche un po’. Il piumino imbottito di Mango è assolutamente irresistibile per due motivi: èe super femminile. Cosa chiedere di più?