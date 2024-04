Kanye West, Bianca Censori con la tutina attillata low cost: «Finalmente si è messa qualcosa addosso»

Kanye West e la moglie Bianca Censori, ultimamente, sono spesso al centro del gossip internazionale e non per qualcosa in particolare ma perché la modella sfoggia sempre outfit ultra trasgressivi e che non lasciano assolutamente nulla all'immaginazione. Bianca ha spesso sfidato le basse temperature sfilando sui vari red carpet con bikini o slip sgambatissimi, nelle scorse ore però, è stata paparazzata insieme al marito con una tutina super attillata ma, se non altro, coprente. Gli utenti social hanno commentato il suo look insolito ed... economico.

L'outfit di Bianca Censori

Come riportato da PageSix, Bianca Censori, Kanye West e i suoi quattro figli avrebbero trascorso la sera di Pasqua in un noto ristorante di Malibu, Los Angeles.

La modella è stata paparazzata con un outfit insolito. La tutina color perla che metteva in risalto le sue curve mozzafiato ha scatenato la curiosità degli utenti web che si sono subito cimentati in una specie di caccia al tesoro aspettandosi chissà quale cifra astronomica da attribuire alla tuta. In realtà, il capo d'abbigliamento di Leohex è reperibile anche su Amazon e costerebbe solo 60 dollari, ovvero 55 euro.

I commenti social

Dopo avere visto le foto di Bianca Censori sui vari social, gli utenti del web hanno commentato l'outfit della moglie di Kanye West e qualcuno ha scritto: «Finalmente si è messa qualcosa addosso», «Sono contento per lei, non ha sofferto il freddo» oppure ancora «Questa tutina le dona molto».