Roberta Bacarelli, la sfilata di moda a Napoli tra novità e tendenze

Grande successo per la collezione primavera estate 2024 di Roberta Bacarelli presentata all’HBtoo dal titolo Tailoring proprio per evidenziare l’artigianalità di ogni singolo prodotto che porta la firma della fashion designer napoletana e il grande impegno che c’è dietro le creazioni. A corredo della scenografia della passerella erano infatti presenti manichini sui cui spiccavano metri da sarto e bobine di tessuto di varie fantasie.

Da anni il cuore dell’ispirazione di Roberta Bacarelli sono le donne e la sfida di cucire per loro un abito che identifichi la loro personalità risaltandone la silhouette.

In passerella hanno sfilato dunque donne che raccontano la loro sensualità attraverso trasparenze, pizzi, scollature audaci.

L'effetto vedo-non-vedo è di gran moda e così nascono abiti che strizzano l’occhio alla lingerie in modo fiero e audace. Creazioni di ogni genere impreziositi da paillettes e applicazioni preziose o lavorazione di coralli ricamati su tessuti made in Italy. Sono un inno alla stagione estiva le sete dalle stampe floreali con forti contrasti nei toni del rosso, fucsia, blu Cina, arancio, rosa e verde.

Quest’ultimo è protagonista della palette cromatica e viene declinato in mille tonalità ma è il verde menta a trionfare su tutti. La tuta è, come spesso accade nelle collezioni di Roberta Bacarelli, un must have diventando l'alternativa ideale (e unica) al completo, o all’abito lungo da cerimonia.

Non mancano i mini abiti plissé effetto balloon, taffettas dai colori fluo e dalle gonne ampie per un effetto regina.I pantaloni sono maschili e si portano morbidi con le camicie di paillettes o di seta. La sfilata si è chiusa con una carrellata di abiti in total white come inno all’estate 2024 e l’immancabile sposa dal velo lunghissimo.

Canzoni cantate sfilando, bambini modelli ad appassionare la platea e infine un video in bianco e nero che riporta al lavoro sartoriale abitato da bottoni, tagli, stoffe, macchine da cucire e l’inconfondibile etichetta Roberta Bacarelli. Ieri, oggi e domani al fianco delle donne di classe e di grande stile.