Alla Fashion Week milanese Isaia omaggia Napoli al ritmo di Anema e Core

In occasione della Milano Fashion Week Uomo, Isaia, il brand sartoriale che ha fatto del corallino il suo stemma, ha presentato la nuova collezione autunno/inverno 2024. Un inno alla rinascita, alla creatività e, come da tradizione, alla superstizione.

La sfilata ha infatti preso ispirazione dalla fervida atmosfera della Napoli anni 80: decennio formativo e cruciale per Isaia, che vide l’ingresso del marchio, fondato nel 1957 a Castelvolturno, sulla scena internazionale.

La Napoli degli anni di Troisi, cui ci si è ispirati per l’evento dall’ironico titolo “ Morto Isaia, Viva Isaia” , riecheggiando il finto, esilarante, reportage sulla morte del comico partenopeo: l' umorismo irriverente e auto-ironico è infatti una componente determinante dello stile dei capi Isaia.

In linea con l’ethos napoletano, ISAIA esorcizza il senso di caducità della vita invitando a rinnovarsi e rinascere, all’insegna di una “Nuova Napoli” e di un “Nuovo Isaia”, in cui i valori sono reinterpretati alla luce del cambiamento e dell’evoluzione.

La nuova collezione è un’esaltazione di colori vibranti, texture ricche e motivi audaci, che ben si abbinano a reinterpretazioni inaspettate di capi classici : dal trattamento in stile Casentino, ai trench e alle giacche doppiopetto in camoscio completamente foderate e cucite a mano.

Location d'eccezione e soundtrack in tema: il Gattopardo, celebre locale notturno milanese, ex chiesa sconsacrata, e l’ apertura musicale prima coi fratelli Frattasio, figure di spicco nella scena musicale di quegli anni , conosciuti come Mixed by Erry , e a seguire la performance di Gianluigi Lembo, leader dell’Anema e Core Band, direttamente da Capri.

L’idillio tra Anema e Core e Isaia è ultra ventennale: entrambi interpreti dell’ orgoglio napoletano e del prendere la vita con leggerezza.

Un’occasione, inoltre, per salutare, tra tappeti rossi e pareti di corni scaramantici, gli amici di mezzo mondo che accomunano queste due realtà unite dall’amore per Capri, e dare loro appuntamento alla prossima estate.

Il 2024 segna il decimo anno di presenza caprese del brand Isaia, nell’elegante e caratteristica via Fuorlovado, ed il 40esimo anno dalla nascita del locale simbolo del by night caprese, creatura dello storico chansonnier Guido Lembo, oggi portato avanti con successo dal figlio Gianluigi.

La band caprese si è esibita in una carrellata di successi del migliore repertorio partenopeo traferendo per una notte le atmosfere e le note della Taverna Anema e Core a Milano.