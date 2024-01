Francesco Felice Buonfantino, party per 400 alla Stazione Marittima

L’invito è marinaro: «seguite le barche a vela di carta e troverete la meta». Ed ecco allora che a partire dalle nove di sera i numerosi ospiti attesi attraversano il porto di Napoli e approdano alla Stazione Marittima. La rotta, inviata su wathsapp, indica la maestosa sala posta al primo piano come luogo di attracco. Francesco Felice Buonfantino, architetto fondatore della Gnosis Progetti, non può che festeggiare così le sue prime sessanta candeline: vicino al mare, tra le sue amate barche, in una stupenda architettura, con gli amici di sempre. Non è un caso, infatti, che il festeggiato abbia scelto questa come location per il suo compleanno. La festa, infatti, è l’occasione per spegnere le sue candeline e anche per riunire gli amici di sempre e quelli di Gnosis Progetti.

In tutto, oltre quattrocento amici sono stati accolti dal neo-sessantenne insieme ai fratelli, alla compagna, Giovanna Barretta, e alle figlie, Alessandra e Federica.

La festa è durata fino a notte fonda con la musica della band «Jesce Soul» e di ben due dj: Tammaro Cristiano e Salvio D’Auria. Una serata elegante e goliardica, un evento maestoso, complice l’allegra compagnia. Tra gli ospiti, tutto il team dello studio Gnosis Progetti, «appena» cinquanta persone tra architetti e ingegneri, in particolare gli amici e soci Antonio De Martino con la moglie Francesca Caruso, Rossella Traversari ed Enrico Lanzillo, Riccardo Autieri, Federica De Stefano, Mariangela Cimma, Alessia Altamura e poi gli amici Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV, lo scrittore Diego Nuzzo, il preside della facoltà di Architettura Michelangelo Russo, gli imprenditori Tuccillo, i professori Alessandro Castagnaro, Renata Picone, Renato Capozzi, Andrea Pane, Renato Picone e tanti altri amici che hanno reso la festa indimenticabile.