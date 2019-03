Scarpe bianche, è must have: ecco i tre modelli di tendenza per questa primavera

Lunedì 25 Marzo 2019, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 18:27

All'inizio ci sembrava l'ennesimo trend sui generis e in molte si sono ritrovate a provarle in negozio dubbiose con il solito pensiero che si rigirava nella mente: «Tanto non le indosserò mai». Poi le abbiamo viste sul profilo Instagram dell'influencer preferita, nelle vetrine del centro e indosso a quella ragazza dall'outfit perfetto incrociata mentre andavamo al lavoro e di colpo si sono candidate ad entrare al più presto nel nostro guardaroba.All'alba della primavera 2019, è ora di dirlo: le scarpe bianche sono uno dei must have della stagione. Che siano decolletés (rigorosamente dalla scollatura a punta, come detta la tendenza) stivaletti o mocassini, abbinarle è più facile di quanto pensiate e ha il vantaggio di dare subito un tocco originale al look più basic. E per il modello? C'è solo l'imbarazzo della scelta.1) Stivaletti western. Le più estrose possono unire due trend in uno e giocare alla trendy cavallerizza abbinandoli a maxi (e mini) dress floreali per un outfit che fa subito praterie deluxe. Come quelli di Paris Texas, candidi e, soprattutto molto Instagrammabili.2) Spuntate immacolate. La decolleté di stagione è ha la punta, ma soprattutto ha la scollatura affusolata e il tacco quadrato. Chi ha già caldo può sceglierla in modello slingback, come quella firmata Be Mine, disponibile su Asos (e perfetta anche per le spose).3) Mules di primavera. Per le "pantofolaie", leggi fan di mocassini e dintorni, il modello da puntare sono le mules con tacco comodo. Come quelle di Zara, perfette anche sotto i jeans. E per le orfane del modello che tanto ha imperversato negli ultimi anni, Asos design propone il mocassino con catenella, versione total white.