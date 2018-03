Sienna Miller lancia il nuovo trend per la Primavera 2018: décolleté comode con il tacco largo

Il sapore del successo, Bradley Cooper chef

coraggioso: con lui Scamarcio e Sienna Miller

Mercoledì 7 Marzo 2018

L'atticeha sfoggiato in occasione della sfilataAutunno Inverno 2018 2019 un look molto semplice ed elegante e subito è diventato un must have.L'attrice ha voluto che l'attenzione si concentrasse sulle scarpe, un paio di décolletées Louis Vuitton, diventate il top per la prossima primavera 2018. Si tratta di uno modelli di pump più trendy, contrariamente al classico stilettos con tacco a spillo si tratta di una scarpa décolleté in un modello comodo con tacco largo. Un modello comodo ma allo stesso tempo elegante che ha subito attirato l'attenzione degli esperti del settore.La comodità e lo stile sembra potranno essere quindi di moda nel corso della prossima primavera, facili da abinare e comode da tenere anche per tutta la giornata. Senza dubbio, molte donne ringrazieranno la Miller per la sua scelta stilistica diventata subito tendenza.