Caffè e sigaretta, anzi caffè senza sigaretta e con uno sconto di oltre il 50% sulla tazzina consumata al banco. A Napoli la Giornata senza Tabacco si celebra al Gran Caffè Gambrinus dove domani, domenica 31 maggio, sarà posizionata una moka gigante che fungerà da contenitore per raccogliere le sigarette - ovviamente non usate - e ricevere una riduzione sul costo del caffè. Un gesto simbolico per invitare i clienti a lasciare una sigaretta, a privarsi quindi del fumo, e consumare un buon caffè servito al bancone del Gambrinus, che rientra nell’associazione Locali Storici d’Italia e ha recentemente festeggiato i 160 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA