Alberto Angela, ecco la gaffe che fa infuriare il Veneto

#Meraviglie con #AlbertoAngela orgoglio della grande bellezza italiana. Quando la Rai fa la Rai. #ServizioPubblico — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 17, 2018

Domenica 21 Gennaio 2018, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 17:13

parla dellesenza passare ine soprattutto senza citarlo: una 'dimenticanza' che fa scoppiare la rivolta nel Bellunese. A arrabbiarsi sono stati gli amministratori dicontro la puntata di mercoledì scorso di «Meraviglie» su Ra1 che, secondo le accuse, avrebbe fatto tappa in terra dolomitica, girando tutto il servizio in provincia di Trento e con qualche citazione per Bolzano. Il programma era stato elogiato anche dal, e premiato conDel Veneto non vi sarebbe alcuna traccia. «Faremo sentire le nostre ragioni ale alla» minaccia l'veneto al turismo. Rincara la dose il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin: «in molti sostengono che Angela abbia citato solo il Trentino Alto Adige perchè le due Province hanno pagato. Io non voglio credere che sia così, perchè se la televisione di Stato indirizza l'informazione per convenienza economica è molto più che grave. Se invece si tratta di disinformazione sarebbe meglio che qualcuno rimediasse».Tanto più, ricorda Padrin, che il 46% delle Dolomiti si trova in territorio Bellunese, mentre solo il 24% a Bolzano, a Pordenone il 13%, a Trento il 12 e a Udine il 4%.