Alessandra Casella, il dolore per il marito morto 10 mesi fa: «Amore mio, spero ancora di svegliarmi»

Un lutto dolorosissimo, che va avanti da dieci mesi esatti. E che ora diventa ancora più forte, nel giorno della commemorazione dei defunti. Alessandra Casella non nasconde il proprio dolore sui social per la morte del marito, lo chef Alessandro Procopio.

Era il 2 gennaio scorso quando il marito dell'attrice, conduttrice e scrittrice fu stroncato da un infarto. Un lutto improvviso e troppo doloroso per essere accettato. Anche per questo Alessandra Casella, che è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata, ha condiviso con i propri follower il dolore per la scomparsa del marito. «Un infarto a 54 anni. Era l'amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico», aveva scritto il 2 gennaio scorso.

Un infarto a 54 anni. Era l'amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico. — Alessandra Casella (@Casellabooksweb) January 2, 2021

Oggi, a dieci mesi esatti e nel giorno della commemorazione dei defunti, quel dolore si rinnova anche se non si è mai assopito. Le parole di Alessandra Casella lo fanno capire molto bene. «2 novembre. Dieci mesi. Quel morto in più da piangere che ancora non riesco a concepire sia così orribilmente definitivo. La mia vita si è ribaltata in un istante e ancora spero di svegliarmi. Amore mio grande. Amore mio», si legge nel tweet di questa mattina.