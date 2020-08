Recoba dall'Inter ai fornelli, è la star di Masterchef Uruguay. «Specializzato in panini farciti»

Da specialista del gol da calcio d'angolo, a concorrente nell'angolo cottura è un attimo. L'ex calciatore dell'Inter, Alvaro Recoba, sarà tra i concorrenti della prima edizione di Masterchef Celebrity in Uruguay. Ad annunciarlo, il profilo Twitter del programma, che lo presenta come esperto degli "olimpicos de copetin", che sono dei tramezzini farciti. Il programma gioca sul termine "olimpicos" che è anche il modo in cui erano noti i suoi leggendari tiri a giro da clacio d'angolo che andavano spesso in rete.



Ultimo aggiornamento: 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Il Chino", soprannome con cui era noto il calciatore ex Inter, venezia e Torino, dopo aver appeso le scarpette al chiodo per intraprendere la carriera da dirigente al Nacional, si lancia ora in questa. Ma non è la prima star dello sport a partecipare a un programma di cucina. Tra gli altri, Lorenzo Amoruso, che fu tra i concorrenti dell'edizione 2018 di Masterchef Italia, l'ex rugbista della nazionale Andrea Locicero che partecipò lo stesso anno, e anche il nuotatore Filippo Magnini. Vedremo come se la caverà El Chino con i suoi panini. La? Molto semplice: basta farcire il pane bianco con maionese, lattuga, uovo sodo, prosciutto e formaggio.