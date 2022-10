«Aprite Youtube», da oggi in distribuzione il primo singolo di Marcella Di Pasquale

Concorrente dell’ultima edizione di “The Voice Senior” di Rai Uno, programma musicale dedicato agli over della musica, Marcella Di Pasquale si è classificata al terzo posto e ha appena lanciato il suo primo singolo “Aprite Youtube”: pezzo dance, suggerimento anticrisi, composto ed arrangiato dal maestro Alterisio Paoletti, testo di Walter Garibaldi. Singolo in distribuzione da oggi per la “Orangle/S&M Production Ingrooves/Universal Group” accompagnato da un video.

A dirigerlo il ventunenne Simone Manzi (miglior regista al “Festival Corti sul Mare”) con VFX (Visual Effects) appositamente realizzati da Federico Manzi e fratello del regista. Coreografie di Fabio Massimo Casavecchia, ultimato tra gli studi di Roma, Milano e Berlino, con la presenza dei performer Boris Pregio, Domenico Pezzuoli, Francesca De Riti, Aurora Evoli, Eshan Palandrani e Antonella Argentini, voluta espressamente dalla stessa Marcella, perché amica e mentore, fu infatti Antonella un giorno a decidere di iscriverla a “The Voice”!