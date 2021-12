Assunta Grieco, la ballerina corona un sogno a 13 anni: un passo a due con un professionista del San Carlo

La giovane Assunta Grieco, ballerina di 13 anni, raggiunge un grande traduardo e corona un sogno: quello di danzare un passo a due all’«Accademia Danse» di Casalnuovo con un ballerino del teatro San Carlo di Napoli diretto dal maestro Giuseppe Roffo alla presenza della direttrice dell’accademia Chiara Saliceti.

«Si è realizzato il mio desiderio per Natale - dichiara Assunta Grieco - sono felicissima di danzare un passo a due, mi sto impegnando tantissimo perché voglio realizzare il mio sogno, quello di poter diventare una ballerina professionista. La piroette sulle punte è una cosa meravigliosa, così come la danza che ti porta a seguire tutti i tuoi sogni e a sentirti libera».

Assunta Grieco attraverso i suoi social parla ai suoi coetanei di come la danza l’aiuti a superare le fragilità dell’età e da vivere in un mondo «tinteggiato di rosa». «Spero che nel 2022, che si avvicina, si riesca a trovare la cura per il Covid-19 - continua Assunta Grieco - e poi vorrei avere l’opportunità di fare uno stage presso un grande teatro come il San Carlo di Napoli in modo da poter crescere a livello professionale ancora di più e mi auguro che qualcuno ascolti questa mia richiesta».