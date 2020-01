Caterina Balivo chiede un bacio al figlio, la risposta la gela: «Se papà....»

Ultimo aggiornamento: 15:38

La risposta del bimbo spiazza tutti. «Se papà non ci sarà più...». La conduttrice di Vieni da me è in vacanza in montagna. E nelle stories di Instagram documenta i momenti trascorsi con amici e figli. In un tenero filmato, Caterina, sdraiata sul divano con il figlioletto - nato dall'amore con Guido Maria Brera - gli chiede un bacio. Il bimbo, parco di baci, dice alla mamma: «Te ne darò uno al giorno quando avrai 70 anni...». Caterina Balivo allora lo incalza: «Ma da vecchietta potrò vivere con te?». Il bimbo tergiversa: «Boh... c'è papà...». La conduttrice però non si arrende: «E se papà non ci sarà più? Mi metterai in una casa di riposo?». Guido Alberto non risponde e Caterina sbotta: «Dovevi dire 'No mamma, starai con me'». La didascalia ironica scelta da Caterina Balivo per la stories è eloquente: «Non aspettarti niente dai figli».