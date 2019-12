Wisconsin, dopo 50 anni la battaglia di palle di neve torna a essere legale

A Wausau, nel Wisconsin, la battaglia di neve era vietata dal 1962. Ora gli americani che vivono nel piccolo paesino potranno tornare a sognare con il gioco, invernale, più amato dai bambini. La norma introdotta 50 anni fa proibiva il lancio di proiettili sul suolo cittadino, comprese appunto le palle di neve.









Secondo quanto riporta il Guardian, il consiglio comunale ha deciso di modificare questa legge che puniva i trasgressori con 114 dollari. Wasau, per questo motivo, è soprannominata la "peggiore città d'America". Forse anche per questo gli amministratori della cittadina voteranno, in una riunione nel prossimo gennaio 2020, la modifica dell'ordinanza. Verrà tolta la parola "palla di neve" e finalmente si potrà tornare a giocare. Anche nella città "peggiore" d'America. Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA