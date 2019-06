Bella Thorne hackerata, online le sue foto nuda rubate: lei sbotta e pubblica tutto

Domenica 16 Giugno 2019, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2019 11:02

. Sul web sono spuntate delle sue, in cui appare, rubate dal suo smartphone. Le aveva condivise in messaggi privati su Snapchat a un suo ex fidanzato e ora sono diventate di dominio pubblico. E, furiosa per l'accaduto e per non riuscire a bloccare la diffusione delle immagini sui social, ha deciso di pubblicare tutto lei stessa. Lo ha fatto anche per bloccare ilche aveva subito. Le hanno chiesto soldi in cambio del silenzio.A denunciare tutto è anche l'attuale compagno di Bella Thorne,. «Per chi non lo sapesse. La mia ragazza sono giorni che piangeva ed era depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su internet», scrive in un primo tweet.«Ha contattato la polizia e suoi avvocati - aggiunge - i quali hanno iniziato a indagare ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale. Ha deciso quindi di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare in mano a uno stronzo infame e criminale. Sono molto orgoglioso di lei perché penso sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa, lei come tante altre ragazze è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi».