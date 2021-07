Estate come vip sulla costa stabiese. Ieri sera all'hotel Miramare tappa per l'attore turco Can Yaman.

La serata, fra foto con i fan e sorrisi emozionati, ha lasciato entusiasti tutti i partecipanti all'evento mondano.

L'attore famoso per le fiction in tv e le storie d'amore vere o presunte in giro per l'Italia per le vacanze, a breve inizierà le riprese di una serie tv remake dell'amatissimo e seguitissimo Sandokan degli anni Settanta.