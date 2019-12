Capri Hollywood, parata di star all'Anema e Core con starlette e premi Oscar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parata di star ieri notte all': la Taverna caprese più amata dai vip internazionali si riconferma tappa obbligata per gli special guest delche affollano l'isola in queste giornate di festa.Appena riaperti i battenti in attesa del Capodanno, l'Anema e Core si è riempita di grandi nomi del cinema e dello spettacolo: primo tra tutti, autore e produttore di Green Book, vincitore di due Oscar lo scorso anno, che, microfono alla mano, si è dilettato ad intonare insieme ae alla band alcune storiche hit di successo. Tra il pubblico, l'attore protagonista di The Incitement,, giovane promessa di Tel Aviv.A dare il benvenuto agli ospiti insieme alla band sul palco, la madrina di questa 24esima edizione del Capri Hollywood,, bellissima modella cubana.Un live show pieno di sorprese,, microfono alla mano, ha dichiarato il suo amore per l'isola, tanto adorata anche dal suo caro amico Lucio Dalla, che su quello stesso palco venti anni fa intonò, in compagnia di Guido Lembo, la sua Caruso.Per, bottiglia di champagne personalizzata accompagnata da coreografici razzi.E ancora,, aficionados della taverna e del festival Capri Hollywood, che quest'anno vive il suo anno di gloria, dopo la vittoria del talent dei migliori imitatori su Rai 1 Tale e quale show., la ballerina di Ballando sotto le stelle, ha improvvisato uno stacchetto sul tavolo della taverna, dopo un brindisi con, tra gli organizzatori del festival.Grandi emozioni musicali con, potente voce black del New Orleans, apprezzata anche da Lionel Richie, la scorsa settimana a Roma durante la cerimonia di consegna del premio Capri Person of the Year.Anema e Core & Capri Hollywood, un binomio vincente, fatto di contaminazioni artistiche, musica e spettacolo.La band della Taverna più paparazzata d’Italia si esibisce fino al 30 dicembre anche in pre-serata alle premiazioni della kermesse cinematografica presso il Cinema Internazionale di Capri e domani sera , eccezionalmente, alle 19.30 sul palco della Piazzetta di Capri, con Guido e Gianluigi Lembo.