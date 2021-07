Catherine Zeta-Jones, yoga sullo yacht e tenerezze con Michael Douglas: fisico da urlo a 51 anni

Catherine Zeta-Jones è in forma smagliante, e mostra un fisico da urlo. L’attrice, 51 anni, ha condiviso un video in cui si vede fare yoga sullo yacht in cui si trova attualmente in vacanza. Alcuni movimenti di ginnastica che mettono in risalto la sua scioltezza.

L’attrice di “Entrapment” ha anche condiviso delle immagini in cui si fa il bagno in mare, con i capelli raccolti perché - avverte - si era appena lavata i capelli ma non poteva certo rinunciare a un tuffo. Catherine Zeta-Jones condivide anche alcune immagini di tenerezza con il marito, il 76enne Michael Douglas.

Per chi volesse avere un saggio della sua bravura come attrice, è in programmazione su Sky “Houdini - L'ultimo mago”, in cui recita assieme a Guy Pearce e Timothy Spall. Il prossimo 16 luglio su Sky cinema uno alle 10,30.