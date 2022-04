Cecilia Rodriguez derubata, ennesimo furto in casa: «Non è stata una bellissima giornata»

Cecilia Rodriguez è stata di nuovo derubata. La sorella di Belen è stata ancora una volta vittima di un furto e lo ha raccontato sul suo profilo Instagram poco prima di partecipare alla diretta de L'Isola dei Famosi. Ha premesso di essere sempre un po' restia a condividere le cose brutte, ma non è riuscita a nascondere la rabbia per quanto è accaduto.

Mentre si stava dirigendo verso gli studi dell'Isola dei Famosi per la diretta ha spiegato che la casa in cui andrà a vivere con il fidanzato Ignazio Moser è stata presa di mira dai ladri. Da troppo tempo non condivideva nulla sui suoi social e i fan avevano capito che era successo qualcosa di grosso. Si è affrettata così a spiegare i motivi della sua assenza.

«Ci sono, non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere le cose brutte, ma mi hanno rubato... ecco. Non c'è niente da dire», ha detto accompagnando queste parole con espressioni facciali piuttosto eloquenti. Non si conosce l'entità del furto. È già accaduto alla coppia di essere derubata e l'ennesimo furto è un brutto colpo.