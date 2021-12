«Charlène di Monaco sfigurata dalla chirurgia estetica»: l'indiscrezione dell'esperta

Charlène di Monaco sarebbe rimasta «sfigurata durante un intervento di chirurgia estetica a Dubai» e per questo si nasconderebbe dal pubblico. Ne è sicura la giornalista spagnola ed esperta di reali Pilar Eyre, che tiene un popolare blog su Lecturas. Sarebbe per questo che Charlene, tornata dal Sudafrica, si è rifugiata in una clinica in Svizzera e non ha presenziato né alla festa nazionale di Monaco né al compleanno dei gemelli avuti dal marito Alberto.

Il principe Alberto, in un'intervista a Page Six, aveva escluso problemi di Covid e di chirurgia estetica. Nelle ultime foto insieme alla famiglia Charlène è l'unica a indossare la mascherina, un altro indizio secondo Pilar Eyre del fatto che non vuole mostrare il volto.