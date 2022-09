La famiglia Grimaldi si è finalmente riunita. Dopo avere trascorso le vacanze lontano da Alberto e i gemelli, la principessa Charlène ha potuto finalmente riabbracciare i propri figli, appena tornati da un piacevole soggiorno in yacht insieme al padre al largo della Corsica, lontano da occhi indiscreti. Una distanza che non è sfuggita ai media e che anzi ha alimentato i rumors circa una nuova crisi tra il principe e la Wittstock.

Charlène di Monaco, la tenera foto dei figli Jacques e Gabriella che riporta la principessa sui social

Per fortuna che a riportare il sorriso in famiglia ci pensano Jacques e Gabriella. La piccola, in particolare, ne ha combinato una delle sue, tagliando i propri capelli e quelli del fratello con una forbice. Come già accaduto alcuni mesi fa, la bimba ha pensato bene di spuntarsi da sola la frangetta bionda che ora appare molto sfoltita, come documenta una foto pubblicata su Instagram da Charlène.

La principessa, solitamente riservatissima, non ha potuto fare a meno di immortalare la nuova capigliatura dei bimbi, complici in tutto, comprese le marachelle. «Gabriella ha tagliato i capelli suoi e del fratello – scrive la madre –. In attesa di andare a scuola lunedì...». Quest'anno i gemelli sfoggeranno una nuova pettinatura in classe e se proprio grazie questo saranno riusciti a riportare la madre sui social dopo mesi di silenzio, tanto meglio.