«Chef Rubio spero ti venga un cancro», il cuoco insultato attacca Salvini: «Stufo dei i tuoi sostenitori idioti»

Una cortesia @matteosalvinimi, davvero. Non menzionarmi più su #Instagram ti prego: ho la posta invasa dai tuoi sostenitori minus habentes che mi insultano e mi impediscono di rispondere alla mia gente. Te lo chiedo per favore, me lo fai sto favore? Grazie mille #Pinocchio🇮🇹 pic.twitter.com/5EDKIYyrs5 — Chef Rubio (@rubio_chef) October 16, 2019

Buonanotte a tutti i giornalisti a cui sto dando da mangiare sti giorni. Mi raccomando, non siate avidi di copia e incolla, che qui bisogna risollevare il Paese🇮🇹 scegliendo la foto più brutta e l’epiteto più calzante con cui fare il titolo. Ahahahahh mortacci vostra #Goodnight — Chef Rubio (@rubio_chef) October 16, 2019

Salvini prontamente risponde: «Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida...». Poi Rubio commenta fatti di cronaca, come i due italiani condannati per stupro a Londra: «La colpa è loro, dei loro genitori, della società che li nutre a pane e merda, e dei cattivi esempi che gravitano in rete».





Giovedì 17 Ottobre 2019, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 10:43

torna all'attacco con un nuovo tweet. E il bersaglio è sempre lo stesso,con cui lo chef tv non perde occasioni di punzecchiarsi via social. Dopo le polemiche che si sono scatenate a seguito delle sue dichiarazioni sulla vicenda dei poliziotti morti nella tragica sparatoria di Trieste, Rubini (in arte Chef Rubio) scrive un nuovo messaggio all'ex ministro: «Una cortesia Salvini, davvero. Non menzionarmi più su Instagram: ho la posta invasa dai tuoi sostenitori minus habentes che mi insultano e mi impediscono di rispondere alla mia gente».Il cuoco pubblica anche alcuni screenshot di messaggi che gli sono arrivati: «Se ti trovo in giro nessuno ti toglie una coltellata». E ancora: «Ti auguro un carcinoma maligno che nel giro di poco tempo ti porti in ospedale».Poi se la prende anche con i giornalisti: «Il ruolo del giornalista si è evoluto - scrive - come si sono evoluti i mezzi di comunicazione. Se non si aggiorna e rosica che i #tweet di una persona comune facciano notizia, vuol dire che ha fallito come professionista, e forse è arrivato il momento di cambiare mestiere».