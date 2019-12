Chiara Biasi, dopo lo scherzo de Le Iene spiega: «80mila euro per alzarmi dal letto? Ecco cosa volevo dire»

In molti questa mattina puntano il dito contro Chiara Biasi, l'influencer a cui Le Iene hanno fatto uno scherzo. Nel mirino è finita la frase «Per 80 mila euro non mi alzo nemmeno dal letto», pronunciata dopo una finta campagna pubblicitaria in cui denunciava un danno alla sua immagine. Gli utenti dei social l'hanno richiamata a un bagno di umiltà e così l'influencer ha provato a difendersi.

In una storia su Instagram, la topo influencer ha spiegato: «Ragazzi state molto sereni per cortesia, che mai sputerei sul denaro, anche perché lavoro e mi mantengo da dieci ann. Quello che intendevo io è che per quella cifra non sarei mai voluta diventare famosa per star seduta su un water appesa al Duomo o per volare su un assorbente, è come se vi facessero il gioco del Ti do 100€ se mangi una cacca, ma anche no, grazie! Soltanto questo intendevo».

Dalla diretta interessata, dunque, il senso delle sue parole. Di sicuro, lo scherzo le ha dato una nuova popolarità, ma c'è chi ha provato a promuovere un defollow di massa dopo la famigerata frase. «Sarebbe bello, vedi poi come si alza anche per meno», è il commento di un utente.



