Chiara Ferragni e Fedez, la nuova ecografia della bimba in arrivo. I fan notano un dettaglio: «Guarda le labbra...». Pochi minuti fa, l'imprenditrice digitale ha condiviso un nuovo scatto della figlioletta in arrivo. Nell'immagine, un primo piano della piccola che dovrebbe nascere tra un mese e mezzo.

Nella didascalia, Chiara Ferragni scrive: «Potrebbe avere le labbra del papà». Immediati i commenti dei fan: «È vero, è la bocca di Fedez». E ancora: «Bellissima, è uguale al papà». E c'è chi ci vede anche il nonno paterno: «Assomiglia anche a nonno Franco, è davvero una baby Fedez».

Intanto, cresce l'attesa per la nascita della secondogenita di casa Lucia-Ferragni. Il nome della bimba è ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più accreditati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. Che sia un modo per abituarlo all'arrivo della sorellina? Staremo a vedere.

