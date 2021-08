Chiara Ferragni decide di pubblicare uno scatto particolarmente hot, in cui mette in mostra il suo lato b. Un post inusuale per la bella influencer, che con l’inedita condivisione ha fatto il pieno di like ma anche dato il via una piccola guerra fra i suoi follower che si sono scatenati nella bacheca dei commenti

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati