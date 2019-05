Conchita Wurst, dall'Eurovision al parlamento europeo: il video su Twitter, volano insulti dal web

La superstar dell'#Eurovision @conchitawurst ha qualcosa di importante da dirti "Penso che siano le elezioni più importanti della nostra vita: andate a votare!" ➡ https://t.co/aIkCHSOkuq pic.twitter.com/zjLgKKgu8m — Parlamento europeo (@Europarl_IT) May 18, 2019

Domenica 19 Maggio 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 13:16

Conchita Wurst, dall'Eurovision al parlamento europeo. «La superstar dell'#Eurovision @conchitawurst ha qualcosa di importante da dirti: Penso che siano le elezioni più importanti della nostra vita: andate a votare!». Conchita Wurst è protagonista della campagna di promozione all'invito al voto attuata dal parlamento europeo in vista delle elezioni del 26 maggio 2019. Il volto del cantante è apparso in un video sul profilo Twitter italiano del parlamento europeo e il web ne ha tratto spunto per insultare e offendere con chiari riferimenti sessuali, alcuni irripetibili.«Fare propaganda con questo(a)è proprio una genialità, continuate così..», scrive un utente a cui si accoda un «Se cadi nelle mani degli Islamici sei fottuto (decapitato), quindi vota bene...». E ancora: «Ed io dovrei farmi consigliare da uno che non sa se è uomo o donna?» o «avete scelto un fenomeno da baraccone x promuovere le elezioni. Ottima propaganda».Conchita Wurst, che ha vinto l'edizione 2015, ieri era sul palco dell'Eurovision entusiasmando il pubblico con la sua performance di Heroes.